Медведев счел Бориса Джонсона готовым пациентом для психиатрической лечебницы

Он заявил, что отставной премьер-министр Великобритании психически нездоров, раз уж готов начать третью мировую войну.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ резко отреагировал на предложение английского политика принять Украину в НАТО безо всяких условий.

«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу», - предложил экс-президент России в своем микроблоге.

Дмитрий Медведев добавил, что там Джонсону самое и место, поскольку там он мог бы спокойно изображать «крутого парня», который требует начать войну с державой, обладающей ядерным оружием.