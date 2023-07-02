Медведев счел новое поколение западных политиков дегенеративным

Оказавшееся каким-то странным образом у власти в Европе и за океаном новое поколение политиков совершенно не отдает себе отчет в том, что творит, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев подчеркнул, если непрекращающиеся провокации западных политиков зайдут слишком далеко, ответные действия РФ будут самыми плачевными для Запада. Однако, как посетовал политик в опубликованной им статье в «Российской газете», западные власть придержащие, похоже, это смутно понимают.

«Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко», - написал Медведев.

«К счастью, пока местами, как прошлогодний снег, здравый смысл в головах некоторых из них еще сохранился. Дай Бог, не растает окончательно, потому что тогда действительно конец», - добавил Медведев.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласили, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.