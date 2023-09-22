Дошло до того, что они не ценят ее даже на грош, так считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Экс-президент России опубликовал очередную запись в своем микроблоге. В ней он описал то, какие отношения теперь связывают Киев и его ближайших союзников.

«В польский грош ее не ставят, не то что в злотый», - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев добавил, что Запад дает Украине от ворот поворот сразу, как только ему становится невыгодной поддержка украинцев. Это заметно по тому конфликту, который разразился между Украиной и Польшей.