Медведев: союзники Украины перестали считать ее равноценным партнером
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Дошло до того, что они не ценят ее даже на грош, так считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ.
Экс-президент России опубликовал очередную запись в своем микроблоге. В ней он описал то, какие отношения теперь связывают Киев и его ближайших союзников.
«В польский грош ее не ставят, не то что в злотый», - подчеркнул он.
Дмитрий Медведев добавил, что Запад дает Украине от ворот поворот сразу, как только ему становится невыгодной поддержка украинцев. Это заметно по тому конфликту, который разразился между Украиной и Польшей.