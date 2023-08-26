Медведев сравнил, у кого больше мозгов - у Байдена или Обамы

В период, когда главой Белого дома был Барак Обама, у России и США было больше прагматизма в двусторонних отношениях, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В беседе с ТАСС политик посетовал, что нынешний американский президент Джо Байден значительно проигрывает в интеллектуальном плане своем предшественнику Бараку Обаме. Может быть, в том числе, и поэтому у России и США отношения сейчас на самом дне, уверен Медведев.

«Скажем прямо и откровенно — это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена», — заявил зампред Совета безопасности РФ.

Ранее Дмитрий Медведев пошутил над независимостью Финляндии. В соцсетях политик выложил картинку с диалогом двух финнов о России и Владимира Ленина.