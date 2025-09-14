Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Торжественное событие приурочено к 60-летнему юбилею политика.

Согласно тексту указа, Медведев удостоен высокой государственной награды за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности страны.

Это награждение имеет особое значение для политика, поскольку теперь Медведев стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Ранее он уже получал различные степени этой награды — орден II степени в 2005 году, орден I степени в 2015 году и орден III степени в 2020 году.

Орден «За заслуги перед Отечеством» учрежден для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги перед Родиной, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, значительным вкладом в дело защиты страны.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин наградил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова орденом Мужества.