Путин наградил начальника Генштаба Герасимова орденом Мужества
Путин вручил Герасимову орден Мужества за освобождение Донбасса
Президент РФ Владимир Путин наградил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что награда присвоена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Герасимов является командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Под его руководством российские вооруженные силы наносят удары по технике и инфраструктуре военных аэродромов и военно-промышленных предприятий Украины.
Кроме того, благодаря эффективному командованию Герасимова были достигнуты значительные успехи в ходе спецоперации. Вооруженные силы России освободили 79% территории ДНР. Практически полностью завершено освобождение ЛНР, где под контролем российских войск находится 99,7% территории.
