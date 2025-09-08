Отмечается, что награда присвоена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Герасимов является командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Под его руководством российские вооруженные силы наносят удары по технике и инфраструктуре военных аэродромов и военно-промышленных предприятий Украины.

Кроме того, благодаря эффективному командованию Герасимова были достигнуты значительные успехи в ходе спецоперации. Вооруженные силы России освободили 79% территории ДНР. Практически полностью завершено освобождение ЛНР, где под контролем российских войск находится 99,7% территории.

