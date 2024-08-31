Трамп заявил, что США нужно ладить с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп уверен, хорошие отношения его страны с Россией пойдут только на пользу американскому народу. Об этом политик заявил на митинге сторонников в штате Пенсильвания.

Как подчеркнул Трамп, ладить с Россией — это хорошо и умно. По словам республиканца, действующий президент США Джо Байден конфликтовал с Москвой все годы своего президентства, ибо попросту растерял остатки разума.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, запомните. Ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это умно», — сказал Трамп, трансляцию его выступления перед сторонниками вели американские кабельные сети.

В продолжение темы миллиардер посетовал, что у его преемника на президентском посту, коим является Байден, всегда был довольно низкий коэффициент интеллекта, «а теперь, наверное, вообще нулевой», развел руками Трамп.

Ранее Трамп связал вторжение ВСУ в Курскую область с риском начала новой мировой войны.