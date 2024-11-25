Ракетные удары ВСУ вглубь территории России поставленным Киеву западными кураторами дальнобойным оружием нарушают все мыслимые красные линии, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее в Белом доме официально признали, что Вашингтон разрешил Киеву использовать западный «дальнобой» для нанесения ударов по территории России в признанных международным сообществом границах.

«Уже все, что происходит — это переход за любые красные линии», — подчеркнул зампред Совбеза.

Что до реакции России, то, как напомнил Медведев, глава российского государства Владимир Путин ранее «четко сформулировал свою позицию, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания».

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета The New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Оценивая перспективы такого выпада со стороны США, американский бизнесмен Илон Маск выразил опасения, что Москва не оставит без зеркального ответа разрешение Белого дома наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.

В минувшем сентябре в интервью ВГТРК российский лидер дал четко понять: санкционирование Западом ударов ВСУ вглубь российской территории оружием будет расцениваться Москвой как прямое участие НАТО в украинском конфликте.