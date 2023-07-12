Медведев увидел приближение третьей мировой войны в решениях НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал комментарий касаемо результатов прошедшего накануне саммита НАТО. Он заявил, что решение альянса об увеличении военной помощи Украине приближает наступление третьей мировой войны. Соответствующий пост политик опубликовал в своих социальных сетях.

В своем посте Медведев отметил предсказуемость действий альянса и констатировал: подобные решения приближают наступление третьей мировой.

Он считает, что решения НАТО означают, что СВО будет вестись с теми же целями со стороны РФ, и одна из них: отказ Киева от вступления в НАТО.

Он подчеркнул, что учитывая, что они не откажутся от этого, России «придется ликвидировать» НАТО.

Касаемо использования кассетных боеприпасов ВСУ, Медведев заявил, что настала пора для РФ «расчехлять» арсенал с негуманным вооружением.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп также допускал вероятность наступления третьей мировой войны после решения Штатов о поставке кассетных боеприпасов ВСУ.