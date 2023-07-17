Медведев высказался о ЧП на Крымском мосту

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал подрыв Крымского моста, который организовали киевские власти в ночь на 17 июля.

В результате теракта, который, по информации следователей, был совершен при помощи надводных дронов, было повреждено автомобильное полотно. Два человека погибли. Пострадал ребенок, который сейчас находится в больнице.

«Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно», – написал Медведев в своих соцсетях.

Он также отметил, что с террористами нужно разбираться «негуманными» методами, так как они понимают только язык силы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что к нему причастным украинские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не стали комментировать инцидент. Там лишь сослались на слова руководится ГУР Кирилла Буданова, который ранее заявил, что Крымский мост является «лишним» в Крыму.

На данный момент логистика полуострова поменялась. Водителям и пассажирам предлагается альтернативный путь – через новые регионы РФ или паром. Также возобновили железнодорожное сообщение.