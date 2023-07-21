Медведев высказался о невыполнении условий России в зерновой сделке

В своих соцсетях политик заявил, что Европа должна уважать требования России, а в противном случае – умерить свои аппетиты. Он также высказался о заявлениях главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля после выхода России из соглашения.

«Так что пусть определится (Боррель – ред.): или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит. А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях», – написал Медведев.

17 июля Россия официально прекратила участие в так называемой «черноморской инициативе» или, как ее еще называют, зерновой сделке. Ее главная цель заключалась в беспрепятственном вывозе зерна для нуждающихся стран из портов Украины. Договор был заключен 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Позже российская сторона несколько раз продлевала действие инициативы.

Для главной миссии зерновой сделки Россия разблокировала для украинских портов черноморские коридоры. В соглашении были требования РФ, которые, как отметил президент Владимир Путин, не выполнялись.

Так, одним из условий было переподключение подсанкционного Россельхозбанка к системе SWIFT, однако этого так и не произошло. Также Путин отмечал, что Киев использует гарантии безопасности России для украинских портов в корыстных целях – для атаки на российские суда.