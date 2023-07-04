Медведев высказался о попытках ВСУ атаковать приграничные регионы России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о попытка ВСУ атаковать приграничные районы РФ. По его словам, украинские войска таким образом продолжают запугивать обычных людей террором.

«Они предпринимают циничные, абсолютно подлые попытки атаковать приграничные регионы нашей страны, атаковать гражданское население, запугивать людей обстрелами и террором. Поэтому один из важнейших сегодняшних пунктов повестки дня – это поддержка эвакуированных жителей Белгородской области», – заметил Медведев.

В понедельник, 5 июля, ВСУ в очередной раз обстреляли Курскую область. Был атакован Глушковский район, село Елизаровка. Прилет пришелся по животноводческому комплексу, в результате чего погибли животные. Один работник предприятия пострадал, но от госпитализации отказался.

В этот же день под обстрел ВСУ попало село Кукуевка Валуйского городского округа Белгородской области. Также над селом Борки был сбит беспилотник. 4 июля под минометный обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет.

С начала СВО приграничные регионы России подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Часто украинские военные используют беспилотники, однако в последнее время участились ракетные атаки.