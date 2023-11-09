Медведев заявил, что Минобороны РФ должно следить за регулярными выплатами военным

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Министерство обороны России и российские командиры должны следить за регулярностью выплат военным. Он подчеркнул, что проблем в этом вопросе быть не должно.

Об этом Медведев заявил во время встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино. Видео с этой встречи политик опубликовал в своих соцсетях.

«Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, но тем не менее, это, безусловно, обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что выплаты являются гарантией от государства. Медведев выразил надежду на то, что в подразделениях ВС РФ никаких проблем не возникнет.

В 2023 году установлен следующий порядок единовременных выплат военнослужащим, которые проходят службу по контракту и которые, например, получили травму. Выплата производится в соответствии с приказом командира воинской части, где солдат проходит службу.

Таким образом, размер единовременной выплаты в нынешнем году в связи с указанными причинами составят 3 131 729,56 рублей – военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, гражданину, пребывавшему в добровольческом формировании, а также 1 565 864,79 рублей – военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, или гражданину, призванному на военные сборы.