Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT поделился мнением о вступлении Украины в НАТО, о котором говорил Генри Киссинджер.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, по словам Дмитрия Медведева, ошибался. В 2023 году он заявлял, что Украина должна попасть в НАТО и более того, достойна там находиться. Зампред Совбеза считает, что американский служащий неосторожно выбирал заявления.

«Я думаю, что в этом он все-таки ошибся. Такой предопределенности нет. Потому что, выбирая между некими обещаниями и возможностью начала Третьей мировой войны, все-таки, выбор совершенно очевиден», — высказался Медведев.

При этом Медведев отметил, что Киссинджер являлся достойным переговорщиком.

Напомним, что Генри Киссинджер в конце 2022 года предлагал мирный план по Украине путем повторных референдумах на спорных территориях под наблюдением международной комиссии. Однако идея нашла мало сторонников: РФ и Украина на это не согласились. В ноябре 2023-го бывший госсекретарь скончался в возрасте 100 лет.

Сейчас мирный план продвигает сам Владимир Зеленский. Однако многие положения его условий спорные. В России и вовсе назвали идеи украинского главы «шизофреническими».

Ранее сообщалось, что «планы победы» Киева прокомментировали в Кремле.