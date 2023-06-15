Медведев заявил, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет чувствовать себя спокойно без НАТО и без Украины в НАТО. Об этом политик сообщил во время своего выступления на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области.

Таким образом Медведев прокомментировал заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о необходимости принять Украину в НАТО после завершения конфликта в стране. Слова Медведева приводит РИА Новости.

«Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны», – сказал Медведев.

Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуру в конце сентября 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев готов стать частью Североатлантического альянса и с нетерпением ждет решения от руководителей альянса по этом вопросу.

Несмотря на этом, ряд официальных лиц – представителей НАТО, неоднократно заявляли, что об интеграции Украины с НАТО сейчас не может быть и речи, поскольку страна находится в стадии конфликта. В частности, об этом говорила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время своего выступления на неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств государств альянса в Осло.

Сейчас членами НАТО является 31 государство. В апреле к альянсу присоединилась Финляндия. Вместе с ней заявку подавала и Швейцария, однако Турция, также являющаяся участником Североатлантического альянса, выразила свой протест.