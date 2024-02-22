Медведев заявил, что Россия гуманно относится к украинским военнопленным

По его словам, украинские солдаты понимают, что в плену к ним будут по-человечески относится, поэтому охотно сдаются. Слова Медведева приводят РИА Новости.

«Мы же пленных не уничтожаем. Мы, наоборот, относимся к ним гуманно. Вы видите, в последнее время они активно сдаются, потому что понимают: если они останутся там, они погибнут, если они попадут в плен, они, скорее всего, вернутся когда-то домой», — отметил Медведев.

17 февраля командующий группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что часть украинских военнослужащих, покидая Авдеевку, попали в плен ВС РФ. О том, сколько человек попали в плен, он не рассказал.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ об освобождении Авдеевки. Этот населенный пункт находится в 13-ти километрах от Донецка.

Путин не раз призывал украинских военных сдаваться в плен российской армии, чтобы избежать боев и смерти. Глава государства отмечал, что в плену украинским солдатам оказывается необходимая помощь.

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