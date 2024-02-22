На Украине выдали первую лицензию на работу с наркотиками в армии

Украинские власти выдали первую лицензию на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами, сообщили в Минобороны страны.

«Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе», — пояснила замминистра Наталья Калмыкова.

Это только первый шаг, в настоящее время рабочая группа с участием представителей Минобороны рассматривает вопрос предоставления воинским частям разрешения на работу с психотропными веществами и наркотиками.

На прошлой неделе Владимир Зеленский легализовал на Украине марихуану.