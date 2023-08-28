Медведев заявил, что Россия сама обеспечивает себя оружием

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказа об объемах производства вооружения в стране, а также о том, насколько Россия сама обеспечивает им себя.

По его словам, количество вооружения, которое производит РФ, превышает текущие потребности ВС РФ. В своих соцсетях Медеведев отметил, что государство продолжит производить столько оружия, сколько потребуется для его защиты.

«Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества», – написал Медведев.

Также зампред Совбеза ООН подчеркнул, что враг пристально следит за тем, какие потери и чего были у российской армии. Украину Медведев назвал «бандеровским государством» и заявил, что оно питается «от тела» своих хозяев, то есть от западных стран.

В апреле 2022 года МИД РФ направил ноту протеста странам, которые регулярно поставляют Киеву оружие, технику и боеприпасы, в том числе натовского образца, однако никакой реакции не последовало.