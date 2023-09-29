Медведев заявил, что Украина «напичкана» новыми видами западного оружия

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на Украину прибыло оружие нового образца, которое ей передали страны Запада. По словам политика, государство сейчас «напичкано» им.

29 сентября Медведев провел совещание рабочей группы в Астраханской области. Там же он посетил посетил полигон Капустин Яр. Слова Медведева приводят РИА Новости.

«Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор противнику, который буквально напичкан самыми новыми видами вооружений – Украине. Эта работа с их стороны продолжается», – сказал Медведев.

В то же время зампред Совбеза РФ сообщил о значительном улучшении характеристик российского оружия. По его словам, они влияют на дальность полетов. Также, отметил Медведев, усилена боевая часть.

С начала специальной военной операции России на Украине страны Запада начали активно поддерживать Киев, отправляя на вооружение украинской армии свою технику и оружие, в том числе натовского образца. Ранее МИД РФ уже направлял ноту протеста в связи с бесконтрольной поставкой оружия, однако никакой реакции не последовало.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что любое западное оружие, оказавшееся на территории Украины, будет являться законной целью для ВС России.