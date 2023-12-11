Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в военный конфликт с Россией вмешались другие страны. Он подчеркнул, что сейчас благодатное время для получения новых знаний.

Об этом Медведев сообщил на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции в понедельник, 11 декабря. Его слова приводят РИА Новости.

«Не мне вам объяснять в какое время мы живем, время бурное, драматическое, наша страна противостоит большому количеству стран, которые вступили с нами в военный конфликт, как бы там это не называлось», – сказал Медведев.

День Конституции РФ отмечается 12 декабря. Праздник является государственным.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин ее главными целями назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Херсонской и Запорожской областями.

Путин, говоря о начале СВО, предостерег другие страны от вмешательства в украинских конфликт. Несмотря на это, Запад начал активную поставку вооружения, военной техники и боеприпасов на территорию Украины. Кроме того, «партнеры» Киева регулярно выделяли на нужды ВСУ финансовую помощь.