Медведев заявил, что ждет с нетерпением «салюта» на строящемся Rheinmetall на Украине

Накануне днем директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на Украине в настоящее время строится сразу четыре завода по производству вооружений, а один из них якобы вообще готов.

Заявление немца не осталось без внимания заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева, который в соцсетях прокомментировал запуск первого украино-германского завода Rheinmetall. Как подчеркнул политик в ироничной манере, существовать предприятию осталось совсем недолго.

«Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — заявил он.

Ранее Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на $425 млн. ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.