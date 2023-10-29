Медведев заявил о ждущей Европу холодной зиме
Фото: [©Екатерина Штукина/РИА Новости]
По словам зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, европейским жителям никто не может дать гарантии, что очередной зимний сезон не будет очень холодным. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что не стоит им утешать себя о полном преодолении энергозависимости от нашей страны.
По мнению политика, удорожание тарифов на тепло продолжится, а дорогостоящий сжиженный природный газ США не спасет.
Он уточнил, что случился окончательный отказ от ценовой политики, обеспечивающей жителям стран Старого Света сытую жизнь.