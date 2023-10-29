Медведев заявил о ждущей Европу холодной зиме

По словам зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, европейским жителям никто не может дать гарантии, что очередной зимний сезон не будет очень холодным. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что не стоит им утешать себя о полном преодолении энергозависимости от нашей страны.

По мнению политика, удорожание тарифов на тепло продолжится, а дорогостоящий сжиженный природный газ США не спасет.

Он уточнил, что случился окончательный отказ от ценовой политики, обеспечивающей жителям стран Старого Света сытую жизнь.