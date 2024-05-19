Mehr: президент Ирана Раиси не пострадал из-за жесткой посадки вертолета

Вертолет, на борту которого находился иранский лидер Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку, однако сам президент в настоящее время в порядке и передвигается в автомобиле в составе кортежа в Тебриз. Об этом сообщает агентство Mehr.

Уточняется, что инцидент произошел на северо-западе страны, в городе Джольфа у границы с Азербайджаном, откуда иранский президент возвращался после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отмечается, что на борту вертолета также находился и глава иранского дипломатического ведомства. Всего в составе кортежа было три вертолета, в которых также находились главы министерств энергетики и дорог. Однако остальные два вертолета прибыли до места назначения. Экипаж вышел на связь самостоятельно.

Добавляется, что спасатели не смогли как можно быстрее добраться до потерпевшего крушение вертолета из-за плохих погодных условий. В район происшествия также прибыли иранская армия, полиция и представители Общества Красного Полумесяца.