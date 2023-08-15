Меликов отнес к причинам ЧП на АЗС в Дагестане жадность и алчность

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что жадность и алчность стали причинами чрезвычайного происшествия в автозаправочной станции в Махачкале.

Об этом руководитель региона сообщил на собрании оперативного штаба по ситуации на объекте. Он подчеркнул, что халатное отношение к мерам безопасности и выгода приведи к таким последствиям. Слова Меликова приводят РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело, все остальные истории предоставим следствию. Я могу только свое мнение высказывать: мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду», – сказал Меликов.

Он отметил, что станция технического обслуживания в принципе не может находиться в пяти метрах от АЗС, так как от станции могут лететь искры, а на заправке хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и газ.

Также Меликов выразил сомнение в том, что собственники станций являются добросовестными налогоплательщиками. Он призвал организовать соответствующие проверки.

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел вечером, 14 августа. По последним данным в результате ЧП погибло 35 человек, трое из них – дети. Еще 105 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Также повреждены жилые дома, находящиеся рядом с АЗС.

Семьям погибшим правительство региона выделит по миллиону рублей. 15 августа в Дагестане объявлен траур.