Меликов заявил, что жителям Дагестана важен ответ Путина о событиях в Газе

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о важности ответа президента России Владимира Путина для жителей региона о событиях в секторе Газа.

Об этом он написал в своих соцсетях после итоговой пресс-конференции российского лидера, которая прошла 14 декабря.

В ходе мероприятия Путин, отвечая на вопрос о ситуации в Газе, назвал ее катастрофой. Глава государства отметил, что РФ увеличит поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. Отдельно Путин подчеркнул усилия президента Турции Реджепа Эрдогана, которые он предпринимает для урегулирования конфликта.

«Безусловно, для нас, для дагестанцев важно то, что не обошел вниманием Владимир Владимирович и ответил на вопрос одного из корреспондентов, который поднял проблему событий на Ближнем Востоке. Еще раз наш президент четко сформулировал позицию Российской Федерации, которая сегодня заключается в том, что наша страна, руководство нашей страны будет делать все что возможно для достижения мира на Ближнем Востоке», – сообщил Путин.

В ноябре от республики в сектор Газа была передана гуманитарная помощь. Кроме того, Дагестан с 25 ноября принял несколько групп эвакуированных граждан из палестинского анклава, среди которых 80 детей.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, после того как группировка ХАМАС выпустили по городам Израиля порядка 5 тысяч крылатых ракет. Боевики также вторглись с южную часть государства, откуда в заложники забрали до 250 человек.

В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию, в результате которой израильские военные продолжают штурмовать различные объекты на территории сектора Газа. Из-за этого конфликта страдают мирные жители, в том числе пожилые люди и дети.