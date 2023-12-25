Мэр Белграда назвал беспорядки в городе «майданизацией» страны

Те, кто устраивает сейчас уличные беспорядки и штурмует правительственные здания, могут подлостью уничтожить государство.

Так считает Александар Шапич, который на данный момент исполняет обязанности градоначальника Белграда. Он осмотрел повреждения, которые протестующая оппозиция нанесла зданию городской администрации и осудил такие действия.

«Если мы позволим себе бороться с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин «майданизация», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Шапич добавил, что если какая-то политическая сила прибегает к анархии при своей борьбе за власть, то после разрушения государства эта сила никак не сможет защитить тех людей, за права которых она якобы борется.