Мэр Березовского добилась ухода с поста через суд

Мэр города Березовского лишилась своего поста. Юлия Маслакова добилась отмены решения городской думы, избравшей ее на должность главы города, через судебное разбирательство. Суд признал выборы неправомерными, сообщил телеграм-канал SHOT.

Маслакова, сотрудница городской администрации и супруга водителя экс-главы, победила на выборах, получив поддержку 17 депутатов, несмотря на заявленный ею самоотвод. Однако ее заявление не было принято во внимание.

В суде Юлии удалось обосновать, что городская дума допустила нарушения в процессе выборов, что привело к их незаконности.

Представитель Маслаковой подчеркнул в суде, что ее избрание на пост мэра повлекло за собой нежелательные последствия. Дума пыталась опровергнуть это заявление, но суд принял сторону Маслаковой, лишив ее возможности стать мэром.

Как сообщал SHOT, сразу после выборов 35-летняя Маслакова исчезла и перестала появляться на рабочем месте. Жители приходили к ее дому, но она не показывалась. Позднее ее нашли на совещании у действующего и. о. главы города Евгения Писцова, с которым она соперничала на выборах и женой чьего водителя она является.