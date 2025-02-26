В Свердловской области загадочно пропала новоизбранный мэр города Березовский

В Свердловской области уже неделю продолжаются поиски мэра города Березовский. Причиной тому — ее отказ появляться на рабочем месте. Сообщается, что недовольные жители устраивают акции протеста возле ее дома, однако все попытки тщетны, сообщил телеграм-канал SHOT. Таинственное исчезновение произошло сразу после избрания.

Юлия Маслакова, 35 лет, одержала победу на выборах главы Березовского 30 января. Ранее она была супругой водителя действующего мэра Евгения Писцова.

Депутаты неожиданно проголосовали против действующего градоначальника, обеспечив Маслаковой 17 голосов против шести у Писцова.

Известно, что ранее депутаты отклонили ее заявление о самоотводе. До избрания она работала в региональном управлении Федерального казначейства и в «Райффайзенбанке».

С тех пор местонахождение Маслаковой неизвестно. Она не явилась на инаугурацию 17 февраля и, по словам местных депутатов, не приступала к исполнению обязанностей почти месяц.

Коллеги утверждают, что не видели ее с конца января. Жители Березовского обеспокоены исчезновением новоизбранного мэра и пытаются привлечь ее внимание криками у дома.

Городская дума Березовского планирует созвать внеочередное заседание для внесения изменений в положение о должности мэра.

Вскоре ожидается объявление нового конкурса на должность градоначальника. Примечательно, что Маслакова после избрания подала иск в суд на местных депутатов.

Ранее сообщалось, что сельских чиновников задержали по подозрению в убийстве жительницы Челябинской области.