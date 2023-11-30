Мэр Донецка сообщил о повреждении здания автотранспортного предприятия

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что во время обстрела города со стороны ВСУ было повреждено здание автотранспортного предприятия. Об этом он написал в соцсетях в четверг, 30 ноября.

По его словам, украинская армия атаковала Калининский район Донецка. Снаряд попал в кровлю предприятия. Пострадавших в результате обстрела нет.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК) сообщило, что ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, выпустив по нему три ракеты из Реактивной системы залпового огня (РСЗО).

С 2014 года украинские вооружение формирования обстреливают Донецк, Луганск и другие районы республик. В последнее время ВСУ часто используют переданные западом оружие и снаряды.

МИД РФ направлял ноту протеста странам, которые бесконтрольно передают оружие, технику и боеприпасы ВСУ, однако никакой реакции не последовало.