Мэр Горловки раскрыл секретную тактику ВСУ при атаке дрона на автобус

Украинский оператор дрона перед атакой на автобус, снабженный системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выключил винты дрона. Об этом в интервью РИА Новости рассказал мэр Горловки Иван Приходько.

В результате беспилотник камнем упал на автобус, отметил он.

Трое человек, находившихся в салоне автобуса, получили ранения. Один из них скончался.

По словам мэра, Горловку каждый день атакуют 20-40 БПЛА, что неизбежно приводит к появлению пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что в результате атаки украинских беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе погибли украинские пленные. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в республике на каждом стратегическом объекте содержатся до десяти украинских пленных, в том числе на территории РУС.