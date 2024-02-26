Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

На территории украинского города Харьков раздаются взрывы, во всем регионе была объявлена воздушная тревога. Соответствующее заявление сделал мэр украинского города Игорь Терехов в своих официальных соцсетях .

В посте украинский градоначальник сообщил о том, что в городе слышатся взрывы.

По информации, доступной в картах, опубликованных украинским Минцифртрансом, на текущий момент тревога была введена в 4 украинских регионах: в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.