Мэр Львова назвал польскую блокаду «позорной»

Украинские «польские друзья» должны вернуться в реальность и прекратить свою «позорную блокаду». Соответствующее заявление сделал мэр украинского города Львова Андрей Садовой в своих социальных сетях.

В своем посте на польском языке, украинский мэр заявил, что польский вклад в усилия Украины в конфликте сводится на «нет» группой «маргиналов» из Польши, которые блокируют поставки гуманитарных товаров на Украину, второй год «защищающей безопасность Европы».

Он также задался вопросом, найдется ли у Польши смелость и воля для окончания «позорной блокады Украины». По словам Садового, цена данной блокады является слишком высокой.

Перевозчики в Польше начали блокировку автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе в начале ноября. Поляки требуют восстановления системы разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины и приостановления действия лицензий для компаний, созданных на Украине после начала конфликта.