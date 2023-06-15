Мэр Майами Суарес решил поучаствовать в президентской гонке США

Он станет уже восьмым кандидатом от Республиканской партии. Главными претендентами на победу в праймериз партии считаются экс-президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис.

45-летний Суарес дважды избирался на пост мэра одного из крупнейших мегаполисов страны. В 2021 году он обеспечил себе победу в первом туре, набрав более 78% голосов.

Любопытно, что на выборах губернатора Флориды в 2018 году Суарес голосовал против своего однопартийца Десантиса и отдал свой голос его оппоненту-демократу. Еще большую порцию критики от коллег-республканцев он получил в 2020 году, когда на президентских выборах отказался поддержать Дональда Трампа.