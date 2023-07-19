Мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала СВО

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что город был мощно атакован прошедшей ночью. По его словам, удары были самыми сильными сначала спецоперации РФ на Украине. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения», – написал Труханов.

Ранее оперативное командование ВСУ «Юг» сообщило о том, что был атакован один из портов Одесской области. Был поврежден зерновой и масляный терминалы, резервуары, а также оборудование для загрузки.

Видео с ночными прилетами по Одессе появились в социальных сетях.

По предварительной информации, которую сейчас распространяют в социальных сетях российские военкоры и СМИ, ВС РФ нанесли удары по Одесскому морскому торговому порту, Черноморскому морскому торговому порту, рыбному порту, а также по аэродрому «Школьный».

Также о взрывах сообщалось в Житомирской и Киевской областях. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что региона работали системы ПВО. В Житомирской области есть повреждение критической инфраструктуры.