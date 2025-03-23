Мэр Стамбула Имамоглу Чаглаян арестован судом

В воскресенье, 23 марта, стало известно о том, что суд принял решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщил телеканал A Haber. По информации канала, мера пресечения была избрана в рамках расследования.

В свою очередь, как передает Halk TV, прокуратура Стамбула требует отправить под арест 61 человека по делу мэра Имамоглу.

Мэр Имамоглу обвиняется в содействии деятельности вооружённой террористической группировки, создании преступного сообщества, подтасовке результатов тендеров и получении взяток.

19 марта представители силовых структур взяли под стражу Имамоглу по подозрению в коррупционной деятельности и связях с террористическими организациями. В ходе допроса обвиняемый не признал своей вины.

В связи с событиями, произошедшими в Стамбуле, начались массовые выступления, участники которых выразили свою поддержку мэру города. 21 марта подобные демонстрации прошли в нескольких крупных городах, среди которых были Анкара и Измир.

Экрем Имамоглу — один из ключевых фигур в оппозиционной «Народно-республиканской партии Турции». Он считается главным конкурентом действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в случае проведения досрочных выборов. Голосование может пройти в 2027 году.

Ранее сообщалось, что против сторонников мэра Стамбула в Анкаре распылили перцовые спреи.