Против участников акции в Анкаре применили водометы и перцовые спреи

Как сообщает РИА Новости, некоторые участники протестов падают на асфальт.

Полиция Стамбула применила водометы и перцовые спреи против участников акции в Анкаре, выступающих в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу.

В районе возникли технические неполадки с интернетом и доступом в социальные сети.

Позднее стало известно, что из-за огромного количества участников акции протеста сотрудники полиции заблокировали центральные улицы Анкары.

Ранее сообщалось, что участники протестов снесли металлические барьеры ограждения и вступили в стычки с полицией. В результате несколько человек задержали.

Ранее сообщалось о том, что глава Турции отказался от встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе.