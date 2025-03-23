Против участников акции в Анкаре применили водометы и перцовые спреи
Против сторонников мэра Стамбула распылили перцовые спреи
Фото: [flickr.com]
Полиция Стамбула применила водометы и перцовые спреи против участников акции в Анкаре, выступающих в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу.
Как сообщает РИА Новости, некоторые участники протестов падают на асфальт.
В районе возникли технические неполадки с интернетом и доступом в социальные сети.
Позднее стало известно, что из-за огромного количества участников акции протеста сотрудники полиции заблокировали центральные улицы Анкары.
Ранее сообщалось, что участники протестов снесли металлические барьеры ограждения и вступили в стычки с полицией. В результате несколько человек задержали.
Ранее сообщалось о том, что глава Турции отказался от встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе.