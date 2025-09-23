Мэр украинского города заявил о необычной находке в своем кабинете после визита премьера

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об обнаружении прослушивающего устройства в своем рабочем кабинете после визита одного из официальным лиц Украины, пишет издание «Страна.ua».

Устройство чиновник нашел после визита премьер-министра Украины Юлии Свириденко, которая проводила во Львове встречу с участием спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и иностранных гостей.

Садовой отметил, что у него возникло много вопросов после этой находки. Особое беспокойство, по его словам, вызывает тот факт, что за последний месяц в его кабинете проходили многочисленные важные встречи с участием высокопоставленных лиц, с которыми также обсуждалась конфиденциальная информация.

