Мэра на Камчатке отстранили от должности

Краевой суд Камчатки отстранил от должности мэра Вилючинска Сергея Потапова. Уведомление об этом было опубликовано местной прокуратурой в их социальных сетях .

Сообщается, что судом была рассмотрена апелляционная жалоба Потапова и его юридических представителей на решение данного суда о досрочном прекращении его нахождения на посту по причины утраты доверия. Тем не менее, судом не было обнаружено достаточных оснований для отмены или изменения.

Согласно данным местной прокуратуры, мэра отстранили после проверки от прокуроров, которые в ходе процедур обнаружили различные нарушения требований к антикоррупции в администрации камчатского города.

Прокуратурой было установлено, что градоначальник находился в курсе наличия конфликта и исполнения контракта по строительству проспекта в городе, но не предпринял мер в отношении подчиненного, которые были предусмотрены по закону.