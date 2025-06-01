По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ненавидит страны Старого Света. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что ее ненависть выражается в требовании того, чтобы Евросоюз продолжал тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что Меркель подорвала доверие всего мира к посреднической функции ФРГ.