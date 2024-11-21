Меркель в своих мемуарах рассказала, как Путин очаровал Трампа

Немецкая газета Die Zeit опубликовала на своем сайте часть мемуаров экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, в которых она рассказывает некие политические тонкости о своих коллегах. Так, она призналась в своих рассуждениях, у нее сложилось впечатление, что миллиардер Дональд Трамп был очарован президентом России Владимиром Путиным.

По словам Меркель, во время встречи с Трампом в 2017 году, когда тот уже был президентом США, американский лидер постоянно спрашивал ее о российском коллеге.

«Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом», — отметила она.

При этом Меркель отметила, она сразу после переговоров с Трампом поняла, что совместная работа с американским президентом на благо общемирового развития с ним не сложится. Как пишет издание, экс-канцлер ФРГ почувствовала «нехорошее ощущение».

Рассуждая дальше о российском президенте, Меркель призналась, ее постоянно поражала уверенность Путина в собственной правоте. И это буквально выводило ее из себя. Особое впечатление на нее произвела памятная речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.