Ранее западные политики не поднимали вопрос о прекращении импорта российского газа как части санкционной политики, поэтому проект газопровода «Северный поток — 2» продолжал развиваться, заявила Ангела Меркель, бывший канцлер Германии (2005-2021), в интервью BBC.

В беседе с журналом Spiegel Меркель подчеркнула, что она «остается верна своим решениям». Она отметила, что считала своим «долгом» обеспечивать немецкую экономику доступным газом.

По ее словам, сейчас очевидны последствия повышения цен на энергоресурсы для страны. Она добавила, что в тот момент ее выбор отказаться от российского газа не получил бы поддержки ни со стороны политического большинства, ни со стороны бизнеса.

Экс-канцлер указала на политическое значение «Северного потока — 2». Установление отношений в новом мировом порядке после холодной войны с деятелем, таким как президент Путин, было весьма проблематично, поскольку некоторые историки описывают его как ревизиониста.

Отвечая на критику из-за ситуации в Украине, Меркель заявила, что стремилась предотвратить возникшие проблемы и вспомнила о переговорах в Минске в 2015 году.

Она отметила, что тогда не считала правильным разрывать «все важные экономические связи, которые также были важны для Путина». Кроме того, уговорить участников ЕС на введение санкций было непросто, добавила она.

Ранее американский бизнесмен Стивен Линч, имеющий 20-летний опыт работы с российским рынком, обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию для участия в торгах по трубопроводу «Северный поток — 2», который был поврежден в результате взрывов в 2022 году.