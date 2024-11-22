WSJ: американский финансист Линч готов купить взорванный «Северный поток-2»

Американский бизнесмен Стивен Линч, имеющий 20-летний опыт работы с российским рынком, обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию для участия в торгах по трубопроводу «Северный поток-2», который был поврежден в результате взрывов в 2022 году. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам Линча, данный проект представляет собой уникальную возможность для США и Европы укрепить свои позиции в вопросах энергоснабжения. Инвестор выразил намерение не только восстановить инфраструктуру, но и сделать ее ключевым элементом в обеспечении энергетической безопасности Европы до конца эпохи ископаемого топлива.

Линч убежден, что его участие в торгах может оказать значительное влияние на энергетику региона, способствуя более эффективному контролю над поставками энергии в Европу.

Как отмечают эксперты, возможная реализация плана Линча может коренным образом изменить баланс сил на европейском энергетическом рынке, однако для этого ему необходимо преодолеть бюрократические барьеры и получить одобрение от американских властей.

В 2011 году «Коммерсантъ» сообщал, что Линч пытался договориться о покупке доли в сети гипермаркетов «Лента» — от небольшого пакета до контрольной доли. Согласно материалам издания, Август Мейер, который на тот момент владел 40,6% акций сети, планировал приобрести еще 30,8% «Ленты» у «ВТБ Капитала» и TPG Capital.

В начале сентября 2022 года Линч стал миноритарным акционером бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка, Sberbank (Switzerland) AG. После завершения сделки ему перешло 10% акций компании.

Ранее сообщалось, что в Европе заявили о намеренном повреждении двух подводных кабелей связи.