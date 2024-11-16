Меркурис: администрация Трампа закроет «неудачный проект Украина»

Будущая администрация Белого дома, куда после инаугурации 20 января 2025 года въедет 47-й президент США, республиканец Дональд Трамп, собирается закрыть «неудачный украинский проект», уверен британский военный аналитик Александр Меркурис.

В своем блоге на YouTube эксперт отметил, Украина и ее выпестованные Западом власти не оправдали американских ожиданий, превратившись, по сути, в гигантскую воронку, куда уходят деньги американских налогоплательщиков.

«Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект „Украина“ поглотил огромное количество энергии и ресурсов Соединенных Штатов и не дал того, что обещал», — сказал Меркурис.

Военный аналитик подчеркнул, в администрации избранного президента США Дональда Трампа пришли к абсолютно устойчивому выводу, что «настало время закрыть проект, который терпит неудачу».

В США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Напомним, Трамп в своей предвыборной программе неоднократно критиковал подход Байдена к конфликту на Украине, считая, что США выбрасывают деньги на ветер, поддерживая Киев финансово и вооружениями. Президента Зеленского миллиардер и вовсе назвал торгашом, гоняющим через океан в Вашингтон за деньгами американских налогоплательщиков.