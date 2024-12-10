Меркурис: безразличие на встрече в Париже стало местью Трампа Зеленскому

Британский аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube высказал мнение, что равнодушие избранного президента США по отношению к Владимиру Зеленскому на встрече в Париже стало зеркальным отражением аналогичного поведения украинского лидера в отношении Трампа во время его визита в США.

Зеленский неоднократно критиковал Трампа, утверждая, что республиканец может достичь договоренности с Россией, игнорируя интересы Киева.

В ноябре газета Welt сообщала о стремлении Зеленского встретиться с избранным президентом США, хотя еще в июне он заявил, что Трамп станет «лузером», если попытается урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки.

Также Зеленский считал, что в разговоре с ним и Трампом стиль «садись и слушай» неприемлем.

«Не думаю, что он (Трамп — ред.) готов тратить много времени на Зеленского. Его поведение последних дней подтверждает это», — рассказал аналитик.

Он подчеркнул, что встреча между Зеленским и Трампом, состоявшаяся в сентябре в Trump Tower, вероятно, оставила неблагоприятные впечатления у избранного президента.

Переговоры были напряженными, и Зеленский позже обнародовал конфиденциальные детали разговора, касающиеся членства Украины в НАТО и получения ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Зеленский оказался в неудобном положении после встречи с Трампом.