Зеленский оказался в неудобном положении после встречи с Трампом

Переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном нельзя назвать успешными.

На встрече глава Украины оказался в затруднительном положении. Всему виной – внешний вид Зеленского, раскритикованный командой Трампа.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий отметил, что после замечаний команды Трампа о ненадлежащем внешнем виде Зеленского, ему нужно «переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника».

Если украинский лидер переоденется, это будет означать его готовность выполнять все указания Трампа, а если нет – значит, он снова станет объектом для насмешек. Кроме того, ему откажут во встрече за нарушение дресс-кода, пояснил Дубинский.

Депутат Рады отметил, что Зеленский не знает правил деловой этики, кроме того, у него нет должного образования.

Дубинский считает, что Трамп и его команда указали украинцам их место.

Ранее сообщалось о том, что премьер Эстонии прибыл в Киев для встречи с Зеленским.