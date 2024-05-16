Тактика украинских ВС, заключавшаяся в обороне каждого маленького земельного участка привела к огромным потерям среди личного состава, заявил эксперт Александр Меркурис в своем видео, опубликованном на видеохостинге YouTube .

По словам аналитика, у украинской стороны более не осталось людей в резерве. Он подчеркнул, что одной из причин для такого расклада стала «странная политика» Украины, заключавшаяся в защите каждого миллиметра земли и большом количестве безрезультатных наступательных операций.

Меркурис также обвинил в таком результате коллективный Запад, подтолкнувший ранее Киев на провальное контрнаступление в прошлом году. В результате данных действий, украинская сторона потеряла почти всю свою военную технику, указал он.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ в отчаянии перебросили всех элитных штурмовиков к Харькову.