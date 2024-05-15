Вооруженные силы Украины терпят поражение за поражением на харьковском направлении, в связи с чем выслали из-под Часового Яра элитную штурмовую бригаду национальной полиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Обеспокоенность Киева на фоне поражений в Харьковской области очевидна. Владимир Зеленский откровенно признался, что сейчас это направление одно из «наиболее горячих». От МО РФ известно, что на местности эффективно работает российская группировка войск «Север». Был освобожден пункт Бугроватка, и сейчас бои идут за освобождение поселений Волчок, Липцы, Старица, Кисловка и Синьковка.

«Бригада "Лють" переброшена из-под Часова Яра на волчанское направление», — подтвердил собеседник агентства.

Полагают, что ВСУ совсем отчаялись, раз призывают на передовую элитные бригады штурмовиков.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы атаковали с воздуха строителей в Курской области.