Меркурис: РФ нанесла самый мощный удар по Украине за весь конфликт

Мощный российский удар по украинским военным и энергообъектам утром 22 марта был самым массированным и технически изощренным за весь период СВО на территории Украины. Соответствующее заявление сделал аналитик Александр Меркурис в беседе с Duran , опубликованной на видеохостинге YouTube.

Эксперт выразил мнение, что произведенный удар был самой массированной российской ракетной атакой. Он указал на то, что операция была сложно организованной и претерпела большое количество стратегических изменений с ударов в прошлом году.

Он также заявил, что российские удары включали в себя комбинацию из ракет и БПЛА. По словам Меркуриса, применение маневрирующих БПЛА путало вражеских зенитчиков, а аппаратура украинских ВСУ в то же время подвергалось воздействию средств РЭБ ВС РФ, подавляющих технику.

Аналитик добавил, что большим вкладом в успех данной атаки также стало истощение украинской ПВО. За последние несколько недель ВС РФ уничтожили на фронте множество ЗРК Patriot и С-300, указал он. В данный момент украинская ПВО приближается к коллапсу, заключил Меркурис.