ВС РФ уничтожили несколько вражеских зенитно-ракетных комплексов Patriot, когда украинские ВС стянули их к фронту. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на видеохостинге YouTube .

По словам эксперта, украинские войска пытались отбиться от превосходящих их российских ВКС и стянули для этого ближе к фронту свои Patriot. Он подчеркнул, что данная ошибка со стороны противника позволила российской армии быстрее их обнаружить и уничтожить, что стало катастрофой для украинской стороны.

«Они начали охоту», — заявил Меркурис.

Он также заявил, что после полного истощения украинского ПВО, которые страна унаследовала от СССР, она получила от Запада новое вооружение, в числе которого Patriot и Iris-T. Тем не менее данное оружие не способно полноценно заменить то, что было произведено в СССР, заключил эксперт.