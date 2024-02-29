Меркурис: Сырский обвинил офицеров ВСУ в разгроме на Запорожье и под Авдеевкой

Новоиспеченный главком украинскими ВС Александр Сырский обвинил собственных офицеров в том, что ситуация для ВСУ на фронте продолжает ухудшаться. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоматериале, опубликованном на видеохостинге YouTube.

В видео эксперт рассказал, что командующий выразил свое недовольство положением дел на Запорожье и под Авдеевкой для украинской стороны. Он также добавил, что Сырский предпринимает попытки стабилизировать фронт, отсылая на передовую все больше украинских отрядов. По мнению аналитика, Сырский лишь тратит драгоценный ресурс в виде людей, ведь армию России у него сдержать не получается.

Накануне Сырский прибыл на передовую и заявил, что обстановка на фронте является сложной и тревожной.